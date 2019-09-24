HABER

Kırgızistan-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: - "Kırgızistan'a yatırımları artırma gayreti içinde olacağız" - "Kırgızistan'a TİKA aracılığıyla katkı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, gelecekte omuz omuza güçlü iradeyle yürüyeceğiz" - "Kırgızistan'ın FETÖ ile mücadele konusunda gösterdiği çabaları ve katkıları takdirle karşılıyoruz"

BİŞKEK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Orta Asya'da özgür ve bağımsız devlet olarak varlığını sürdüren kadim tarihi ve kültürü bulunan Kırgızistan'ın, Türkiye nazarında her zaman öncelikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirterek "Kırgızistan'a yatırımları artırma gayreti içinde olacağız." dedi.

"Kırgızistan-Türkiye İş Forumu" Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla bir Türk yatırımcının Bişkek'te kurduğu otelde düzenlendi.

Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve iki ülkenin iş insanlarının hazır bulunduğu forumda konuştu.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Çam, "İki ülke 2011'de stratejik ortaklık seviyesine ulaştı, siyasi, ekonomi, askeri ve kültürel olarak da çok geniş yelpazede ilerliyor. Kırgızistan'a yatırımları artırma gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Çam, Türkiye'nin Kırgızistan'a en çok kalkınma yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak "Bakanlık olarak potansiyeli büyük olan Kırgızistan'a TİKA aracılığıyla katkı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, gelecekte omuz omuza güçlü iradeyle birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin elindeki imkanları paylaşmaya hazır olduğunu da belirten Çam, Kırgızistan'ın FETÖ ile mücadele konusunda gösterdiği çabaları ve katkıları takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı
Bu köyün eşi benzeri yokBu köyün eşi benzeri yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan İş Forumu Kırgızisan Kırgızistan Kırgızistan Türkiye İş Forumu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam tika

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.