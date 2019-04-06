Kırgızistan'da 7 Nisan halk devriminin 9. yıl dönümü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 7 Nisan kurbanlarının gelecek yıldan itibaren tüm yurtta resmi olarak anılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 7 Nisan 2010'daki halk ayaklanmasında demokrasi uğruna hayatını feda eden kahramanların hatırlanması için 7 Nisan halk devriminin 10. yıl dönümünde ülke genelinde anılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, oluşturduğu organizasyon komitesine de ülkenin yedi bölgesinin valisini dahil etti.

Ülkede 7 Nisan kurbanlarını anmak için sadece başkent Bişkek'te resmi tören düzenleniyordu. Bu kapsamda, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanında ve kurbanların mezarı başında iki ayrı resmi tören düzenlenecek.

- 7 Nisan halk devrimi

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas kentinde 6 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayları kontrol edemeyen Kurmanbek Bakiyev iktidarı, muhalefet liderlerini tutuklatmış, ertesi gün bu kişilerin bırakılması talebiyle yapılan gösterilere polis sert müdahale etmişti.