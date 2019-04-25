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Kırgızistan'da Türk öğrencilerin projeleri tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Türk devlet okulu öğrencilerinin hazırladıkları projeler bilim fuarında tanıtıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Türk devlet okulu öğrencilerinin hazırladıkları farklı projeler bilim fuarında tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar, Kırgız-Türk Anadolu Lisesi ve Kırgız-Türk Anadolu Kız Lisesi öğrencilerinin hazırladığı fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanındaki 45 proje sergilendi.

Bişkek İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda ikincisi düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışını, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, İçişleri Müşaviri Mehmet Tatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin ve Okul Müdürü İlknur Yenal tarafından yapıldı.

Biyoloji alanında yaptığı deneyle ilgili çalışmasıyla dikkati çeken Kırgız-Türk Anadolu Kız Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden Aiturgan Zamirbekkızı ve Nuriye Abılkasımova, su, ispirto, gazlı ve şekerli içeceklerle sulanan bir bitki türünün ömrünü ölçtü.

Zamirbekkızı, bitkilerin de insan gibi sadece normal suya ihtiyaç duyduğunu, ömrünün uzaması ve sağlık yaşaması için deney sonucu ispirtonun yanı sıra gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini gördüklerini söyledi.

Eski bilgisayar parçalarından resim ve çizim yapabilen bilgisayara bağlı bir alet üreten Bişkek Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Arda Benli de "Benim için çok kullanışlı bir alet. Bu alet sayesinde istediğim resmi çıkarabiliyorum ve her türlü resmi yapabiliyorum." dedi.

Fuarda ayrıca mesafe ve hareket sensörleri, resim çizme, hesaplama, nabız ölçer aletleri, lazerli güvenlik sistemi, ateş dansı, robotik kodlama gibi projeler yer aldı.

Öğrenciler fuarda organik deterjan üretimi, emniyet kemerinin önemi, hızlı çarpma işlemlerinin yanı sıra kalp ve beyin fonksiyonlarına ilişkin çalışmalarını da paylaştı.

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Kırgızistan öğrenciler

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