Kırgızistan'da Türk piyanist Nihat Demirkol'dan Mehmetçik'e destek

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklere başarılar diliyoruz. Zaferler diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin." temennisinde bulundu.

Şimşekler, Demirkol'a teşekkür ederek Kırgızistan Merkez Bankası tarafından Cengiz Aytmatov anısına basılan hatıra para ve Mevlana şiirlerinin yer aldığı eseri hediye etti. KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Öğüt'te de çiçek takdim etti.

Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a, Bişkek ve Oş'ta üç ayrı konser vermek için geldiğini belirterek, "Piyanist Feyzi Aslangil geleneksel Türk müziğinde piyanistlerin üstadıdır. Geride çok az sayıda bıraktığı eserleri seslendirmeye çalışıyorum. Piyano Türk müziği enstrümanı olmadığı ve ses itibarıyla biraz kısıtlı olduğu için bir kısım otoriteler piyanoyu kabullenmez ama Türk müziğinin bu enstrümanda çalınabileceğini göstermek için bir usta var. Ben de onun peşindeyim. Ömrüm yettiği müddetçe, Feyzi Aslangil gibi mektuplar yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Geleneksel Türk müziğini tanıtmak amacıyla "Allaturca Atölyeleri"ni yöneten Demirkol, 8 yaşında piyanoya başladı. Demirkol'un sözlü ve enstrümantal eserlerden oluşan 20'yi aşkın bestesi bulunuyor.

