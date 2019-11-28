HABER

Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu, öldürülen Uygur Türkü'nü tehdit soruşturmasında gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:17 | Son Güncelleme

Kırgızistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu, öldürülen Uygur Türkü'nü tehdit soruşturmasında gözaltına alındı

BİŞKEK (AA) - İstanbul Fatih'te 11 Kasım'da vurularak öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur asıllı Aierken Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kırgızistan'ın İstanbul'daki eski Başkonsolosu Erkin Sopokov, "görevini kötüye kullanma ve yasa dışı yollardan zenginleşme" suçlarından gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinin (Ulusal İstihbarat Servisi) Yolsuzlukla Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Komite Merkez binasına çağrılan Sopokov'un ifadesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sopokov'un, diplomatik plakalı Range Rover marka aracını üçüncü şahıslara kullandırmak, 681 bin ABD doları değerinde konut satın almak, Başkonsolosluğun bütçesinden 31 bin ABD doları şahsi ve ailevi nedenleri için kullanmaktan sorumlu tutulduğu aktarıldı.

- Saimaiti hakkında dolandırıcılıktan arama kararı çıkarılmıştı

Ülkedeki haberlerde, iş adamı Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığını savunduğu görüntülü mesajı yayınlanmıştı.

Saimaiti'nin adı, Kırgızistan'da 2012-2016'da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılmış ve hakkında dolandırıcılıktan arama kararı çıkarılmıştı.

Suikaste kurban giden Saimaiti cinayetinin işlendiği suç mahallinde ülkenin İstanbul'daki eski Başkonsolosu Sopokov'a ait diplomatik plakalı aracın olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Dışişleri Bakanlığının önerisi üzerine Sopokov'u görevinden almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A, Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. 17 Kasım'da tutuklanmıştı.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Görüntüler büyük tepki çekmişti! CHP'li eski başkan disipline gönderildiGörüntüler büyük tepki çekmişti! CHP'li eski başkan disipline gönderildi
Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandıCinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aierken Saimaiti Kırgızistan Kırgızistan'ın İstanbul'daki eski Başkonsolosu Erkin Sopokov

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Tam 4 milyon avroya satıldı!

Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.