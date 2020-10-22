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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili açıklama: Asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü şahsın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, "Hükümlü S.T., 18 Ekim 2020 tarihinde oda arkadaşı hükümlü M.K.’nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur" denildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili açıklama: Asılı halde bulundu

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarında, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü S.T.’nin ölümü hakkında yayınlanan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Hükümlü S.T., 18 Ekim 2020 tarihinde oda arkadaşı hükümlü M.K.’nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur. Yapılan ilk müdahale sonrası 112 Sağlık ekipleri tarafından S.K.’nin öldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

DARP EDİLDİĞİ İDDİASI

"Ayrıca S.T.’nin infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili ve iki hükümlünün odasında daha önce yapılan aramalarda, yasak eşya bulunmasıyla ilgili soruşturmalar da ayrı ayrı devam etmektedir. Hükümlü S.T.’nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki adalet müfettişi ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir baş kontrolörün inceleme işlemleri sürmektedir. Olayların tüm boyutları ile ayrıntılı ve çok yönlü olarak soruşturma ve incelemesine adli ve idari yönden devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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