HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale'de aynı yolda 9 ayrı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de aynı yolda 9 ayrı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

03.09.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 9 ayrı trafik kazası meydana geldi. Peş peşe yaşanan kazalarda 4'ü çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de aynı yolda 9 ayrı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

AW022288_02
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

AW022288_03

Polisler, hafta sonu sebebiyle araç yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde de trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBP lideri Destici'den Kerkük açıklaması: Uçaklarımıza 15 dakikalık mesafedeBBP lideri Destici'den Kerkük açıklaması: Uçaklarımıza 15 dakikalık mesafede
Maganda kurşunu can aldı! İşte çatışma görüntüleriMaganda kurşunu can aldı! İşte çatışma görüntüleri
Trafikte eşi başkasına ateş ederken engel olmak isteyen kadın hayatını kaybettiTrafikte eşi başkasına ateş ederken engel olmak isteyen kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.