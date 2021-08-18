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  4. Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kaza sonrası otomobilini gören baba çılgına döndü

Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kaza sonrası otomobilini gören baba çılgına döndü

18.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sürücünün babası otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı.

Kaza, Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.’nin kullandığı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLİNİ GÖREN BABA ÇILGINA DÖNDÜ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.’nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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