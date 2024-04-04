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  4. Kırıkkale'de korkunç olay! Otomobilde tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

Kırıkkale'de korkunç olay! Otomobilde tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

04.04.2024 22:49
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Kırıkkale'de bir kadının seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de korkunç olay! Otomobilde tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

Olay, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre F.C. (42), yönetimindeki otomobille hareket halindeyken, erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı. Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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