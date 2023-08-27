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Kırıkkale'de yasak aşk cinayeti! Evde eşiyle birlikte yakaladı, dehşet saçtı

27.08.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y. yanında getirdiği silahla Ahmet B.'yi vurarak öldürdü. Ahmet B.'nin cesedi morga kaldırılırken İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kırıkkale'de yasak aşk cinayeti! Evde eşiyle birlikte yakaladı, dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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TESLİM OLDU

İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale yasak aşk

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