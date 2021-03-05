Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis'te cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınının ikinci dalgası ile birlikte Türkiye'de vaka sayılarında tekrar gözle görülür bir artış yaşandı. Vaka sayılarındaki bu artışlar sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kararlar verildi ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bazı iş yerlerinin kapatılması gibi hamleler uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceğini söyledi.
Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı 81 ilde kaldırılıp tıpkı pazartesi - salı - çarşamba - perşembe ve cuma günlerinde olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 arası olarak değiştirildi.
Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırdı, cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yeni bir açıklamaya kadar aynı şekilde devam edecek.
Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında da olduğu gibi, pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde, marketler, manavlar, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişçiler sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar bu saatler arasında rahatlıkla ihtiyaçlarını alabilecekler. Diğer saat aralıklarında ise maalesef dükkanlar açık olmayacak.
Kırıkkale, koronavirüs risk tablosunda turuncu renkle gösteriliyor ve yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple Kırıkkale'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kırklareli, yüksek riskli illerimizden biri. Koronavirüs risk haritasında rengi turuncu. Bu nedenle Kırklareli'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kırşehir koronavirüs risk haritasında sarı renkle ifade ediliyor. Yani Kırşehir, orta riskli iller arasında. Orta riskli şehirler arasında yer alan Kırşehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kilis, yüksek riskli illerimiz arasında yerini aldı ve koronavirüs risk haritasında turuncu renk ile işaretlendi. Bu sebeple Kilis'te cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.