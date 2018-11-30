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Kırıkkale OSB'de ölen işçi toprağa verildi; 2 ay önce işbaşı yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde dün bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mikail Şimşek (43), kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde dün bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mikail Şimşek (43), kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası Şimşek'in, gaz dolum tesisinde 2 ay önce bekçi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

OSB'de dün tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mikail Şimşek'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Şimşek için Kaletepe Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Sait Özkılıç, Mikail Şimşek'in yakınları ve işçi arkadaşları katıldı. Şimşek'in cenazesi namazdan sonra Yenimahalle Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Patlamada yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Mikail Şimşek'in tıbbi gaz dolum tesisinde 2 ay önce bekçi olarak işe başladığı öğrenildi. Yakınları, olay sırasında Şimşek'in kaza yerine yakın başka bir kamyonun içinde oturduğunu ve patlamada fırlayan tanker parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

PATLAMA GAZ DOLUMU SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren tıbbi gaz dolum tesisinde, dün saat 10.30 sıralarında patlama oldu. Tankere, oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından, dolum tesisinde yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kamyonun üzerinde bulunan tanker fırlayarak, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, başka bir fabrikanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve ambulans sevk edildi. Patlamada, Mikail Şimşek (43) hayatını kaybetti, Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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