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KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: KIRIKKALE 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: KIRIKKALE 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Kırıkkale seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayımda sona gelindi. Seçim yasaklarının kalkmasıyla Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. Merkez seçim sonuçları, Bahşılı seçim sonuçları, Balışeyh seçim sonuçları, Çelebi seçim sonuçları, Delice seçim sonuçları, Karakeçili seçim sonuçları, Keskin seçim sonuçları, Sulakyurt seçim sonuçları ve Yahşihan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Kırıkkale seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Kırıkkale seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kırıkkale seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde yaşayan vatandaşlar sonuçları yakından takip edecek.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00'den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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