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Kırıkkale Üniversitesinde “İstiklal Marşı” krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesindeki mezuniyet töreninde “İstiklal Marşı” krizi yaşandı.

Kırıkkale Üniversitesinde “İstiklal Marşı” krizi

Kırıkkale Üniversitesindeki mezuniyet töreninde “İstiklal Marşı” krizi yaşandı. Törende “siyasi içerik” taşıdığı gerekçesiyle İstiklal Marşı’nın okutulmadığı iddiasıyla kürsüye gelen bir öğrenci salondakilere tepki gösterdi.
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kep atma ve mezuniyet töreni sırasında “İstiklal Marşı” krizi yaşandı. Nurettin Topçu Konferans Salonunda ki törende İstiklal Marşı’nın "siyasi içerik" taşıdığı iddiasıyla okutulmamasına tepki gösteren Yüksek Lisans öğrencisi Ertan Uğurlu kürsüye gelerek, “Hepinizden çok özür diliyorum. Önemli bir mesele için 5 dakikanızı rica edeceğim. Dün bir haber aldım arkadaşlarımla birlikteydik. Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış ‘siyasi içerikli’ olduğu için. Bu cumhuriyet üniversitelerin de bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz” dedi.
Daha sonra Uğurlu arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlilerince dışarı çıkartıldı. Bir grup genç ise “İstiklal Marşı yasaklamaz” şeklinde protesto etti. O anlar cep telefonları kameralarıyla anbean kayıt altına alındı.

“Bazen törenin anlamı değişebilir, okunmayabilir”
Gerilimin ardından kürsüde konuşma yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan, “Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı elbette ki bizim ülkemizde kimse yasaklayamaz. Böyle bir şey yok. Ama bazen törenlerin anlamı değişebilir, okunmayabilir” şeklinde konuştu.
Kırıkkale Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama ise, “Sosyal medyada üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı’mızın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşımız coşkulu bir şekilde 500’ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir. Bahse konu görüntüler bir bölümümüzün yapmış olduğu programda kaydedilmiştir. Görüntülerde İstiklal Marşı’mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur” denildi.

Kırıkkale Üniversitesinde “İstiklal Marşı” krizi

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