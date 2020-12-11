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Kırıkkale’de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

11.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve ekipmanları ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve ekipmanları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işleyen K.K., N.K. ve A.K. isimli şahısları tespit etti. Şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda biri çalıntı 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, bıçak, 3 şarjör, av tüfeği kartuşu ve 150 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli 3 şahıs hakkında 6136 sayılı "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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