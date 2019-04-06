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Kırıkkale'de 8 yıl önce öldürülen kadının katil zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 8 yıl önce öldürülen kadının katil zanlıları yakalandı

Kırıkkale'de 8 yıl önce Kızılırmak kenarında cesedi bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deringöl mevkisinde 2011 yılında cesedi bulunan Gülser Cengiz'in şüpheli ölümü nedeniyle çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kentte işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen yoğun ve kararlı çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kırıkkale Kızılırmak

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