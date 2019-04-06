Kırıkkale'de 8 yıl önce öldürülen kadının katil zanlıları yakalandı

Kırıkkale'de 8 yıl önce Kızılırmak kenarında cesedi bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deringöl mevkisinde 2011 yılında cesedi bulunan Gülser Cengiz'in şüpheli ölümü nedeniyle çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Kentte işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen yoğun ve kararlı çalışmalar sürüyor.
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