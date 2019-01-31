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Kırıkkale'de akaryakıt numune deposunda patlama: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de akaryakıt numune deposunda patlama: 1 ölü

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.

Rafineri yolu üzerinde bulunan özel akaryakıt numune deposunda kontrol yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sırasında depoda bulunan işçi İsmail Sönmez (37) hayatını kaybetti.

Sönmez'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de patlamanın ardından olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bahşili kırıkkale patlama

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