Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Evliyalı köyü yolu üzerinde meydana geldi. İsa Durusoy yönetimindeki 26 ABM 058 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Durusoy ile otomobilde bulunan Öncü Delice, Onur Onur ve Alican Demirci yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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