Kırıkkale’de kaçak alkol ve sigara ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 32 litre kaçak alkol ve çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kaçak tütün ve alkol satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu neticede M.Y. isimli şahsın deposunda ve arasında yapılan aramalarda 72 paket bandrolsüz sigara ve 32 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.



