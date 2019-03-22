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Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şeref Göloğlu idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi karşısındaki tünele ters yönden girmek istediği sırada Hasan Doğan'ın kullandığı 06 HB 1379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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