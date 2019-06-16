HABER

Kırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 01:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi’nin istinat duvarı çöktü.

Kırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi’nin istinat duvarı çöktü. Yıldırım isabet eden bir ağaç ise ikiye bölünerek park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Kırıkkale’de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklar, şiddetli yağışta göle döndü. Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi’nin istinat duvarı, yağışın etkisiyle çöktü. Yenidoğan Mahallesi’ndeki Zafer Caddesi’nde ise bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu ikiye ayrıldı. Ağacın yıkılan gövdesinin altına kalan 2 otomobilde hasar oluştu. Mahallelinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek, kaldırdı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktüKırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktüKırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktüKırıkkale’de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mardin'de iki aile arasında 'muhtarlık' kavgası: 22 yaralıMardin'de iki aile arasında 'muhtarlık' kavgası: 22 yaralı
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.