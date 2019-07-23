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Kırıkkale'de şehitliğin bakımını hükümlüler yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de hapis cezaları denetimli serbestlik yasası kapsamında kamu hizmetine çevrilen 25 hükümlü, Kırıkkale Şehitliği'ni temizledi.

Kırıkkale'de şehitliğin bakımını hükümlüler yaptı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de hapis cezaları denetimli serbestlik yasası kapsamında kamu hizmetine çevrilen 25 hükümlü, Kırıkkale Şehitliği'ni temizledi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığımızca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak amacıyla denetimli serbestlik altında bulunan ve kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden hükümlüler ve personelimizin katılımıyla şehitliğimizin temizlik, bakım-onarım ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince şehitliğe getirilen hükümlüler, tüm şehit mezarlarını itinayla temizledi. Ayrıca şehitlik ve çevresindeki yabani otlar ve çöpler toplandı" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de şehitliğin bakımını hükümlüler yaptı

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