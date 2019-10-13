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Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına  devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.   Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Macit Evmez (26) yönetimindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet (56), Nafiye (47) ve Ayten Evmez (55) ile Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Macit Evmez (26) yönetimindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet (56), Nafiye (47) ve Ayten Evmez (55) ile Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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