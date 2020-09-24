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Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Delice ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Delice ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E. idaresindeki 71 DEE 644 plakalı Toyota marka otomobil ile Erol K.’nin kullandığı 71 AAZ 063 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Pervin E. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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