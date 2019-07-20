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Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu 2.

Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu 2. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karagöz idaresindeki 71 AK 112 plakalı otomobil, Ömer Akalın’ın (43) kullandığı 08 BA 029 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Akalın ile yolculardan İbrahim Akalın (47), Fatma Akalın (49), Havva Yeniçırak (57) ve Ayşe Badaloğlu (23), yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

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