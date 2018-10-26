Kırıkkale'nin doğal kaynak tuzu markalaşma yolunda

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO), Delice ilçesinde doğal kaynak suyundan elde edilerek birçok ülkeye satılan tuzun coğrafi işaret olarak tescillenmesi için harekete geçildi.

Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz için KTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Dağlık bölgede çıkan doğal kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla elde edilen tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilmesi dolayısıyla ilgi görüyor.

Kısa sürede birçok ülke tarafından talep edilen, hatta dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal'a da gönderilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle diğer tuzlardan ayrılıyor.

KTSO Başkanı Ahmet Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin "Keskin Tava" ve "Kılıçlar Soğanı"nın ardından Delice doğal tuzuna da coğrafi işaret tescil belgesi almak için harekete geçtiklerini söyledi.