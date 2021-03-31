Kırıklareli Lüleburgaz Belediyesi iş ilanları başvuru sayfası | İşte belediye personel alımı başvuru şartları 

Resmi Gazete'de Lüleburgaz Belediyesi personel alımı ilanı yayımlandı. Lüleburgaz Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla sosyal çalışmacı, sosyal hizmetler uzmanı, tahsildar ve memur alınacak.
Adaylar, sözlü sınava girebilmek adına başvuru sırasında talep edilen belgeleriyle beraber 3 Mayıs 2021- 7 Mayıs 2021 tarihlerinde mesai saatlerinde başvuru yapabilecektir. Adaylar başvurularını elektronik ortamda insankaynaklari@luleburgaz.bel.tr adresine Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yoluyla Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresinde yapılacak.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmamasına rağmen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Lüleburgaz Belediyesi’nce adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek üzere KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecek.
Sözlü sınava katılma hakkı elde edenler ve KPSS puanları 18 Mayıs 2021’de Belediyenin www.luleburgaz.bel.tr internet sayfasında ilan edilecek olup, sınava çağrılanların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin yer aldığı sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
b) Türk vatandaşı olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
g) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
b) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
c) 13 Ekim 1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.luleburgaz.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları için sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe
SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde yapılacak.
Sözlü sınav;