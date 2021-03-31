Kırıklareli Lüleburgaz Belediyesi iş ilanları başvuru sayfası | İşte belediye personel alımı başvuru şartları 

Lüleburgaz Belediyesi’nce adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek üzere KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecek.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmamasına rağmen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılma hakkı elde edenler ve KPSS puanları 18 Mayıs 2021’de Belediyenin www.luleburgaz.bel.tr internet sayfasında ilan edilecek olup, sınava çağrılanların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin yer aldığı sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

b) Türk vatandaşı olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,