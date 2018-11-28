HABER

KIRIM TÜRKLERİ'NDEN RUSYA PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Rusya'nın Kırım Tatar Türkleri'ne baskı uyguladığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Rusya'nın Kırım Tatar Türkleri'ne baskı uyguladığı gerekçesiyle eylem yaptı.
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yaklaşık 20 kişilik grup, Fatih Saraçhane Parkı'nda saat 16.00 sıralarında toplandı. Grup ellerinde bayrak ve dövizlerle Rusya'nın Kırım Türkleri'ne uyguladığı baskılara tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklaması yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, "Karadeniz'in kuzeyinde Kerç Boğazı'nda son günlerde yaşanan gerginlikten büyük endişe duymaktayız. Kırım'ı işgal eden Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginliğinin acısının Kırım'da yaşayan binlerce Kırım Tatar Türkü üzerinde daha da artan şiddette işgal güçlerinin baskısının artacağı endişesini yaşıyoruz. 2014'te Kırım'ı işgal ederek Kırımdaki Tatar Türkleri üzerinde baskı rejimi uygulamaya başlayan Rusya'nın son saldırganlıklarının dünyaya, bilhassa Avrupa'ya karşı nasıl bir tehdit oluşturduğunu herkesin anlaması gerekmektedir. İşgalci Rusya'nın Ukrayna ile çatışmaları bahane ederek yıllar süren haksız sürgünden sonra vatana dönen ve yaşama mücadelesi veren Kırım Tatar Türklerinin çektiklerini görmemezlikten gelmektedir. Hür Dünya'yı bu perspektiften bakmaya ve Kırım Tatarlarının haklarını korumaya davet ediyoruz" dedi.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"
İçten açıklamasının devamında Türkiye'deki siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve yayın organlarını Kırım Tatarları'nın haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. İşgalci Rusya'ya karşı Kırım'da yaşayan halkımızın yanında olduğumuzu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha belirterek işgalci Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi için her türlü uluslararası hukuka dayalı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-Gruptan görüntü
-Basın açıklaması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

Vietnam uyduyla vuracakVietnam uyduyla vuracak
Evler suya gömüldü! Acı haber geldiEvler suya gömüldü! Acı haber geldi
Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (3)Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Haberi aldı evine Türk Bayrağı astı! 'Ölümü bizim bayramımız'

Lüks villada şoke eden manzara!

Lüks villada şoke eden manzara!

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.