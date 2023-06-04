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Kırışıklıkları anında yok ediyor! Evde kolayca yapılan botoks etkili kırışıklık giderici krem tarifi

04.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanma yaşamın doğal süreçleri arasında yer alıyor. Yaşlanmayı ve yaşlanmaya bağlı oluşan kırışıklıkları gidermek için ise birçok kişi kimyasal yollara başvursa da doğal yollarla çözmek isteyenler de oldukça fazla. Mutfağımızdaki malzemelerle hazırladığımız maskeler ile cilt bakımı yapmak hem katkısız hem de ekonomik olarak daha cazip.

Kırışıklıkları anında yok ediyor! Evde kolayca yapılan botoks etkili kırışıklık giderici krem tarifi

Vücudun diri ve sıkı olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olan kolajen, yaşla ters orantılıdır. Yaş ilerledikçe vücutta kolajen üretimi azalır. Ciltte yaşlanmaya bağlı, özellikle kadınlarda ciltte görülen çizgileri ve kırışıklıklar oldukça dert edilebiliyor. Cildinizde meydana gelen kırışıklıklar için cilt bakımınıza, beslenmenize dikkat edebilir ve muz maskesini deneyebilirsiniz.

EVDE DOĞAL MASKE TARİFLERİ

Evde doğal malzemelerde hazırladığımız bakımlar aynı zamanda parlak, nemli ve yumuşak bir cilt elde etmek için de mükemmeldir. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yaşlanma önleyici 5 maske tarifi...

SÜT VE KAKAO MASKESİ

Bu maske, en iyi anti-aging yüz maskeleri arasında. Size gerekli olan tek şey şekersiz kakao tozu ve süt. Macunumsu bir kıvam elde edecek şekilde malzemeleri karıştırın ve temizlenmiş cildinize uygulayın. 5-10 dakika bekletin ve iyice durulayın. Bu, peeling için harika bir maskedir, size taze görünümlü yumuşak bir cilt kazandırır.

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SALATALIK MASKESİ

Küçük bir salatalığı rendeleyin. 1 yumurta beyazı, bir çorba kaşığı limon suyu ve elma rendesini de ekleyin. Yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Salatalık enzimleri cildinizi yatıştırır; daha taze ve genç görünmesini sağlar.

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MUZ MASKESİ

Muz, yaşlanma karşıtı en etkili meyvelerden biridir. E ve A vitamini bakımından çok zengindir. Bir muzu iyice ezin ve bir çorba kaşığı bal ile krema ilave ederek yüz maskesi hazırlayın. Maskeyi iyice karıştırıp yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekletin ve durulayın.

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ALOE VERA MASKESİ

Bu maske, kullanabileceğiniz en iyi yüz maskelerinden biridir. Ciltteki enfeksiyonları iyileştirmesinin yanı sıra, bu mucize bitkinin jeli yaşlanan cildi yenilemek için harikalar yaratır. 20-30 dakika boyunca cildinizde bırakılabilir ve sonra durulayabilirsiniz.

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YABAN MERSİNİ VE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI MASKESİ

İhtiyacınız olan tek şey ¼ bardak yaban mersini ve 1½ çorba kaşığı üzüm çekirdeği yağıdır. Meyveleri ezip, yağı ekledikten sonra macunumsu bir kıvam elde edip temiz cildinize ve yüz fırçasıyla uygulayabilirsiniz. On dakika boyunca ciltte bırakın ve durulayın.

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