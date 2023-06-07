Kırışıklıkları bir gecede azaltıyor! Düzenli kullanımda gençleştiriyor

Yaşlandıkça artış gösteren kırışıklıklar birçok kadının rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. Kırışıklık görünümünden doğal bir şekilde kurtulmak isteyen kadınlar bunun için doğal tarifler arıyor. Muzun cilt için yenileyici ve nem verici özelliği bulunuyor. TikTok'ta da oldukça popüler olan muz maskeleri ciltteki kırışıklıklar için etkili sonuçlar sağlıyor.

CİLTTEKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMAK İÇİN

MUZ MASKESİ

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

Yapılışı

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Bunun dışında sadece muz ile ile de bir maske yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki malzemeler yok ve sadece muz varsa onu da kullanarak basit bir cilt maskesi yapabilirsiniz.





