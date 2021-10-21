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Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi! Tencere kapağıyla koltuk temizlemek mümkün

21.10.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koltuk temizliği evinizin hijyeni için son derece önemli. Malum, yaşam alanlarımızın en önemli mobilyalarından birisi olan koltuklar, en sık kullanılan eşyalar arasında. Hal böyle olunca da en çok kirlenen eşyaların da arasındalar! Peki koltuğunuzu küçük bir tencere kapağı ile hiç efor harcamadan silerek temizlemeye ne dersiniz?

Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi! Tencere kapağıyla koltuk temizlemek mümkün

Gün içerisinde en sık kullanılan eşyalarınızın başında gelen koltuklarınızın kirlenmesi kadar doğal bir şey yoktur herhalde. Hele ki bir de evde sürekli sağa sola bir şeyler döken küçük bir çocuk varsa! Gerçi koltuklara bir şeyler dökülmese bile üzerlerinde biriken mikrop ve bakteriler nedeniyle belirli aralıklarla mutlaka temizlemek gerekir. Fakat koltuk silmenin zorluğu sizin sürekli bu işi ertelemenize neden olabilir. Oysaki, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için son derece önemli olan hijyen ihtiyacınızı ertelemenize hiç gerek yok. Şimdi size kulaklarınıza inanamayacağınız bir yöntemden bahsedeceğiz: Tencere kapağı ile koltuk temizleme! Evinizde bulunan küçük bir tencerenin kapağı ile hiç yorulmadan ve efor harcamadan tertemiz koltuklara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

TENCERE KAPAĞI İLE TERTEMİZ KOLTUKLAR

  • Tencere kapağı yardımıyla koltuklarınızı temizlemek için yapmanız gereken ilk iş silmeyi düşündüğünüz koltuğu güzelce süpürmek. Bu şekilde koltuk üzerindeki saç tellerini ya da yemek kırıntılarını temizlemiş olacaksınız ve ilk aşama tamamlanacak.

  • Daha sonra koltuğu sileceğimiz suyu hazırlayalım. Bunun için öncelikle 5 litre kadar sıcak suya ihtiyacımız var. Derin bir kaba ya da kovaya koyacağınız sıcak suyun içine 1 bardak sıvı arap sabunu veya 1 bardak toz sabun katın.

  • Ardından yarım su bardağı kadar da beyaz sirke koyun.

  • Eğer koltuğunuzda zorlu lekeler varsa o lekelerin üzerine bulaşık makineniz için kullandığınız parlatıcıdan da bir miktar dökebilirsiniz.

  • Ardından yapmış olduğunuz karışıma koltuğunuzu sileceğiniz mikrofiber bezi bandırıp iyice sıkın.

  • Sonra da tencere kapağını bu beze güzelce sararak koltuğunuzu silmeye başlayabilirsiniz.

  • Koltuklarınızı bu şekilde sildikten sonra göreceksiniz ki, kollarınız hiçbir şekilde yorulmayacak.

  • Böylelikle dakikalar içerisinde istediğiniz pırıl pırıl koltuklara ve hijyene kavuşacaksınız. Hem de hiç yorulmadan!
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