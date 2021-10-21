Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi! Tencere kapağıyla koltuk temizlemek mümkün

Gün içerisinde en sık kullanılan eşyalarınızın başında gelen koltuklarınızın kirlenmesi kadar doğal bir şey yoktur herhalde. Hele ki bir de evde sürekli sağa sola bir şeyler döken küçük bir çocuk varsa! Gerçi koltuklara bir şeyler dökülmese bile üzerlerinde biriken mikrop ve bakteriler nedeniyle belirli aralıklarla mutlaka temizlemek gerekir. Fakat koltuk silmenin zorluğu sizin sürekli bu işi ertelemenize neden olabilir. Oysaki, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için son derece önemli olan hijyen ihtiyacınızı ertelemenize hiç gerek yok. Şimdi size kulaklarınıza inanamayacağınız bir yöntemden bahsedeceğiz: Tencere kapağı ile koltuk temizleme! Evinizde bulunan küçük bir tencerenin kapağı ile hiç yorulmadan ve efor harcamadan tertemiz koltuklara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

TENCERE KAPAĞI İLE TERTEMİZ KOLTUKLAR