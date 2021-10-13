Kırk yıl hatırı var, çeşit çeşit faydası var! İşte kahve telvesiyle yapabilecekleriniz...

Cilt bakımından ev temizliğine kahve telvesinin birçok mucizesi var. Metabolizmayı hızlandıran, kalp ve damar sağlığını olumlu etkileyen kahvenin tüm bunların yanı sıra cilde de iyi geldiği biliniyor. Aynı zamanda mutfak temizliğinde, kötü kokuların önlenmesinde, bitkilerin bakımında da kullanılması öneriliyor. İşte Türk kahvesinin telvesiyle yapabilecekleriniz...

CİLT MASKESİ

Kahve telvesi yüzden bacağa, ayaktan göbeğe kadar tüm cildiniz için faydalı. Kan dolaşımını hızlandırarak siyah noktaların oluşmasına engel oluyor.

Bunun yanı sıra peeling etkisi yaparak batıklara iyi geliyor.

Telveyi hafif ılık suyla sulandırıp yüzünüze uygulayıp 10 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

Kahve telvesi selülite de iyi geliyor. Bir miktar kahve telvesini selülitli bölgelere sürüp bir süre bekleyip yıkarsanız kısa bir zamanda farkı göreceksiniz.

TENCERE TEMİZLİĞİ

Dibi tutmuş tencerenizi süngere sürdüğünüz bir miktar kahve telvesiyle ovup, ardından da deterjanla silip durulayın. Böylece tencerenin dibindeki yanık lekelerinden kurtulabilirsiniz.

BİTKİLER İÇİN GÜBRE

Kahve telvesini aynı zamanda bitkiler için gübre olarak da kullanabilirsiniz. Asitli toprakları seven bitkiler kahve telvesini de seviyor. Kahve telvesi toprağı besliyor. Aynı zamanda salyangoz, sinek, böcek gibi hayvanları bitkilerden uzak tutuyor.

BUZDOLABI KOKUSUNA BİREBİR

Buzdolabınızdan bir türlü gitmeyen kötü kokudan mı şikayetçisiniz? Çözümü basit:

Kahve telvesini bir gazete kağıdına yayarak kurutun.

Kuruyan telveyi küçük bir kaba aktararak buzdolabınızda uygun bir köşeye yerleştirin.

Bir süre sonra kötü kokunun kaybolduğunu göreceksiniz.

ELLERDEKİ KÖTÜ KOKU İÇİN KAHVE TELVESİ

Soğan ve sarımsak doğradığınızda ya da balık temizlediğinizde elden çıkmayan o kötü kokular... Bu işlemleri yaptıktan sonra ellerinizi bir miktar kahve telvesiyle ovalayıp yıkarsanız o kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca kahvenin ellerinizi nemlendirerek yumuşacık yaptığını da göreceksiniz.

