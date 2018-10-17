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Kırklareli merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerininde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı - Devlet Hastanesinde görevli şüphelilerin rüşvet karşılığında sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları belirlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerin "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Ekipler Kırklareli, İstanbul ve Edirne'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli şüphelilerin rüşvet karşılığında sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık raporlarının ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan bazı şüphelilerin sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddiası ile hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz hafta Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikte dolandırıcılık" ve "azmettirme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

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doktor operasyon şüpheli

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