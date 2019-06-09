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Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı. AFAD ekipleri bölgede bir bulguya rastlamadı. Zehirlenen 2 kişi İstanbula'a sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi.

Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı. Hastane önlem amacıyla karantinaya alındı, acil servise gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

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Zehirlenen Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. ilk müdahalelerinin ardından İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Zehirlenen iki kişi ambulansa özel kıyafetli sağlık ekiplerince bindirildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvuran Y.E. ve M.M'ye müdahale eden doktorun da etkilendiği öğrenildi. Doktor da ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

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Zehirlenen kişiler, özel kıyafetli sağlık ekiplerince, ambulanstan indirilerek karantina alanına alındı. Kırklareli ve İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme yaptı. İncelemelerde herhangi gibi bir bulguya rastlanamadı.

İşçilerin oksijen tüpünü kesmeye çalıştıkları belirlendi.

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Kaynak: AA

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