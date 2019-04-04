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Kırklareli'nde oylar YSK kararı ile yeniden sayılacak

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 22:10 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Kırklareli'nde oylar YSK kararı ile yeniden sayılacak

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla YSK'da komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli adliye binasında çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

BAĞIMSIZ ADAY İLE MHP'Lİ ADAY ARASINDA 248 OY FARK VAR

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer de adliye binasına geldi.

Kurul üyeleri adliye binasında sayım için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

SÜREÇ

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararını uygun bulmamıştı. (AA)


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Kırşehir yeniden sayım

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