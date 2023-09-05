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  4. Kırklareli'nde Özlem Yürük erkek arkadaşının evinde ölü bulundu! Evde yapılan incelemede ortaya çıktı, dikkat çeken detay

Kırklareli'nde Özlem Yürük erkek arkadaşının evinde ölü bulundu! Evde yapılan incelemede ortaya çıktı, dikkat çeken detay

05.09.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 25 yaşındaki Özlem Yürük, erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni morga kaldırılırken Yürük'ün erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde Özlem Yürük erkek arkadaşının evinde ölü bulundu! Evde yapılan incelemede ortaya çıktı, dikkat çeken detay

Lüleburgaz'da yalnız yaşayan Özlem Yürük, önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evine gitti. Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112'yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yürük'ün erkek arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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