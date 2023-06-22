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  4. Kırklareli'nde trafik kazası: 2 kişi öldü!

Kırklareli'nde trafik kazası: 2 kişi öldü!

22.06.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde trafik kazası: 2 kişi öldü!

Kırklareli'nde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Hüseyin A. idaresindeki cip ile Zeki K'nin kullandığı otomobil, Eriklice köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücülerin cenazeleri, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların bölgeden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. (AA)

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trafik kazası Kırklareli

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