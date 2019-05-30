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Kırklareli Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

Mezun olan 3 bin 200 öğrenci törenle diplomalarını aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan 3 bin 200 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreni öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Fiziksel engelli Aleyna Aydın ile bir süre önce bacağı kırılan Beyza Arslan, tekerlekli sandalyeleri ile arkadaşlarının yardımıyla yürüyüşe katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Üniversitenin 12 yıl önce kurulduğunu belirten Şengörür, üniversite bünyesinde 11 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 3 enstitü, 7 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu aktardı.

KLÜ'nün 28 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en güzide eğitim öğretim kurumlarından biri olmayı başardığını vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:

"Mezun etmekte olduğumuz gençlerimizin bugüne gelmelerinde en büyük fedakarlık şüphesiz sizlerindir. Sevincin ve hüznün birlikte yaşandığı bu güzel günde sizleri canı gönülden tebrik ediyor, bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızın en mutlu günlerinden biri olan bu mezuniyet günlerinde tahsillerini başarıyla tamamlarına şahit oluyor, onlarla iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tahir Demir de mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Şengörür ile bir öğrenci mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra Demir, Şengörür, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı, üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 3 bin 200 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladı.

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