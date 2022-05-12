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Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir? Birol Ekici ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir? Birol Ekici ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir? Birol Ekici ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir? Birol Ekici ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

KIRKLARELİ VALİSİ BİROL EKİCİ KİMDİR?

Birol Ekici, 1969 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

BİROL EKİCİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kamu görevine Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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Kırklareli
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