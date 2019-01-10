HABER

Kırklareli Valisi Osman Bilgin açıkladı: 'Kendiliğinden' çıkan Hint kenevirini artık yakmayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 'Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız' diye konuştu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin açıkladı: 'Kendiliğinden' çıkan Hint kenevirini artık yakmayacaklar

Vali Bilgin, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine yönelik konuşmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile kenevir üretimi hakkında görüşerek bir proje hazırladıklarını bildiren Bilgin, kendiliğinden yetişen bu kaynağın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gemilerin halatlarının Hint kenevirinden yapıldığına dikkati çeken Bilgin, "Hint kenevirinden yapılan bu halatlar binlerce ton ağırlığındaki gemilerde kullanılıyor. Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz bu güne kadar tabii Hint kenevirini hep kötü amaçlı algıladık. Bunu iyi yönde kullanırsanız olumlu, olumsuz kullanırsanız olumsuz olur. Bunu önemli olan ne amaçlı kullanmak. Her şeyin artısı da eksisi de vardır. Biz Hint kenevirinin artı yönünü kullanacağız." diye konuştu.

Vali Bilgin, bu konuda da çalışmaların en hızlı şekilde yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Bilgin, basın mensuplarıyla sohbet etti. (AA)

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
İzmir'de trans bireyi vuran polis için karar! İzmir'de trans bireyi vuran polis için karar!
Romanların tapu sevinciRomanların tapu sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Osman Bilgin Vali hint keneviri Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de trans bireyi vuran polis için karar!

İzmir'de trans bireyi vuran polis için karar!

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.