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Kırklareli'de 110 yıllık Pavli Panayırı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:59 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı tezgahlarında bölge halkı yıllardır alışveriş yaparak  kışlık ihtiyaçlarını gideriyor.

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı tezgahlarında bölge halkı yıllardır alışveriş yaparak kışlık ihtiyaçlarını gideriyor. Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden biri olan Pehlivanköy ilçesi panayırla birlikte adeta göç akınına uğradı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı, Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Pehlivanköy Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda açılan tezgahlarda bölge halkı kışlık alışverişini yapıyor. Kentin İstasyon Durağı alanı Ergene Nehri kenarında kurulan ve 4 gün süren panayırda, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'den gelen binlerce kişi traktör römorklarında kalıyor. Römorklarının üzerine branda çekerek barınma alanlarını oluşturan bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kurulan, lunapark gibi eğlence alanlarında gönüllerince eğleniyor. Açık havada kuzu çevirme otantik mekanlarda karınlarını doyuran katılımcılar aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana devam eden bir geleneği yaşatıyorlar.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıklel, Pavli panayırı 110 yıldır devam etmesiyle Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Buraya gelen bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kalıyor. Bu yılda kurulan panayırımıza yaklaşık, 100 bin kişinin katıldığı panayırımıza herkesi bekliyoruz dedi.
Panayıra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim köyünden ailesiyle gelen Nazif Çalışkan, Her yıl panayırın gelmesini dört gözle bekliyoruz. İnanmayacaksınız ama şu an bütün köy halkı burada. Traktör römorklarında 4 gün boyunca kalıp, kışlık gıda ve giyecek alışverişlerimizi yaparak köyümüze dönüyoruz dedi.
'POMAKLARIN MİLLİ BAYRAMI'
Hayrabolu'nun Kabaöyük köyünden gelen Tuncay Öztürk, Pavli Panayırı'nın pomakların milli bayramı olduğunu belirterek, Pavli, biz pomakların milli bayramı. Ben buraya kendimi bildim bileli geliyorum . Eğer gelmezsem işlerim yolunda gitmediğini düşünüyoruz. Buraya gelip kışlık alışverişimizi yaparak kıyafetlerimizi alıyoruz. 4 gün boyunca bu çadırlarda kalıyoruz şeklinde konuştu.

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