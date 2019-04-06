Kırklareli'de oyların sayımı sürüyor

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu Yüksek Secim Kurulu'nun (YSK) oyların yeniden sayılması kararının ardından Perşembe günü başlayan 170 sandıktaki oyların sayımı devam ediyor.

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.