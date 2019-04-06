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Kırklareli'de oyların sayımı sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu Yüksek Secim Kurulu'nun (YSK) oyların yeniden sayılması kararının ardından Perşembe günü başlayan 170 sandıktaki oyların sayımı devam ediyor.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu Yüksek Secim Kurulu'nun (YSK) oyların yeniden sayılması kararının ardından Perşembe günü başlayan 170 sandıktaki oyların sayımı devam ediyor.

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sayım Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Bugüne kadar yaklaşık 150 sandığın sayıldığı ve geriye 20 sandığın kaldığı belirtildi.

Oy sayma işlemlerinin sürdüğü Kırklareli Adliyesi önünde ise partililerin bekleşiyi sürüyor. Partililer, havanın da güzel olmasıyla birlikte kurulan masalarda oturdukları görüldü. Kırklareli Belediyesi ise bekleyen partililere çay ve simit ikramında bulunuyor. Güvenlik güçleri, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alarak, bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

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