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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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göçmen yasa yurt dışı

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