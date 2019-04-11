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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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düzensiz göçmen Kapı

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