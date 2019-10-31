Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince Akarca köyünde arka arkaya seyreden K.K. ve Y.S. yönetimindeki iki otomobil durduruldu.
Otomobillerde 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı.
Kofçaz ilçesinde de Suriye ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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