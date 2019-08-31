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Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla Irak ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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