HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde 48 kaçak göçmenle 3 organizatör yakalandı

Kırklareli’nde 48 kaçak göçmenle 3 organizatör yakalandı

07.04.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 48 kaçak göçmenle organizatörlük yapan 3 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köylerinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli’nden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen 48 kaçak göçmenle organizatörlük yapan 3 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köylerinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Her iki bölgede yapılan araştırmada içlerinde çocukların ve kadınların da olduğu 48 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A., H.K.A. ve O.D. gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Bekçi alımı ne zaman yapılacak?Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.