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Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 02:01 | Son Güncelleme

Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı sırada kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi, hava ambulansıyla kaldırıldığı İzmir'deki hastanede yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Poyralı köyünde 10 Ekim'de pekmez kaynattığı sırada dengesini kaybederek kazanın içine düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yörük buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yörük'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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Anahtar Kelimeler:
112 Hava ambulansı pekmez Yanık

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