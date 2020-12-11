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Kırklareli’nde sahte içki operasyonu

11.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde sahte içki operasyonu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan baskında 900 litre şarap, 100 litre rakı, 1 ruhsatsız tabanca, 130 mermi, 1 av tüfeği, damıtma düzeneği ve bidonlar ele geçirildi.
Olayla ilgili jandarmanın gözaltına aldığı 1 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

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