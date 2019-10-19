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Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbey beldesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.R.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.B, "terör örgütü YPG/PKK lehine propaganda yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli PKK/YPG Propaganda sosyal medya

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